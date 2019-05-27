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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:1187

В Шостке в ДТП пострадали две женщины и ребенок

Сегодня, около 15:30 по улице Шевченко в Шостке произошло ДТП.

Как сообщает Шосткинский отдел полиции, столкнулись ВАЗ-2106 под управлением 31-летнего водителя и Toyota Camry, которой управлял 44-летний водитель. Во время ДТП пострадали пассажиры ВАЗ-2106: две женщины и ребенок. Их доставили для оказания медицинской помощи в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины дорожной аварии. Очевидцы ДТП делятся в социальных сетях фотографиями с места ДТП, где видно, что один из автомобилей, вероятно, после столкновения, горит. Также сообщают, что один из водителей пытался скрыться с места ДТП. Эта информация не подтверждена, пишет Шостка.info.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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