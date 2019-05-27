В Шостке в ДТП пострадали две женщины и ребенок Сегодня, около 15:30 по улице Шевченко в Шостке произошло ДТП.

Как сообщает Шосткинский отдел полиции, столкнулись ВАЗ-2106 под управлением 31-летнего водителя и Toyota Camry, которой управлял 44-летний водитель. Во время ДТП пострадали пассажиры ВАЗ-2106: две женщины и ребенок. Их доставили для оказания медицинской помощи в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины дорожной аварии. Очевидцы ДТП делятся в социальных сетях фотографиями с места ДТП, где видно, что один из автомобилей, вероятно, после столкновения, горит. Также сообщают, что один из водителей пытался скрыться с места ДТП. Эта информация не подтверждена, пишет Шостка.info.