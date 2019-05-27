ДТП с участием полицейских в Конотопе: появилось видео момента наезда на ребенка (видео)

Отмечается, что свидетели инцидента не стали ждать прибытия «скорой помощи», а самостоятельно доставили мальчика в больницу, расположенную неподалеку, говорится в сюжете ТСН.
На данный момент водитель авто задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, а начальник полиции отстранен от работы.
Меру пресечения виновнику инцидента будут избирать в суде в воскресенье, 9 июня, в Полтаве.
Дело находится в производстве отдела Государственного бюро расследований Полтавы.
Состояние пострадавшего ребенка оценивается как тяжелое. По словам секретаря Конотопского городского совета Татьяны Сизон, он находится в реанимационном отделении ЦРБ и подключен к аппарату искусственного дыхания. По заключению медиков, транспортировать в Киев мальчика пока нельзя, поэтому бригаду столичных медиков вызвали в Конотоп.
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