ДТП с участием полицейских в Конотопе: появилось видео момента наезда на ребенка (видео) Появилось видео с камеры видеонаблюдения в Конотопе, которая зафиксировала момент наезда автомобиля на 10-летнего Артема.

Отмечается, что свидетели инцидента не стали ждать прибытия «скорой помощи», а самостоятельно доставили мальчика в больницу, расположенную неподалеку, говорится в сюжете ТСН.

На данный момент водитель авто задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, а начальник полиции отстранен от работы.

Меру пресечения виновнику инцидента будут избирать в суде в воскресенье, 9 июня, в Полтаве.

Дело находится в производстве отдела Государственного бюро расследований Полтавы.

Состояние пострадавшего ребенка оценивается как тяжелое. По словам секретаря Конотопского городского совета Татьяны Сизон, он находится в реанимационном отделении ЦРБ и подключен к аппарату искусственного дыхания. По заключению медиков, транспортировать в Киев мальчика пока нельзя, поэтому бригаду столичных медиков вызвали в Конотоп.