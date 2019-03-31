Сумчанки отличились в Херсоне

Сумчанки стали победителями в номинации POLE ART:
- София Таровик - серебряный призер в категории «профессионалы, дети 6-9 лет».
- Вера Клецова - бронзовый призер в категории «любители, дети 6-9 лет».
Подготовила спортсменок тренер спортивного клуба «LEVEL» Яна Падалка.
10-12 мая в Харькове проходил Открытый национальный чемпионат Украины по дисциплинам воздушной акробатики «Весна 2019»....
28 марта в Киеве состоялся Открытый Всеукраинский Чемпионат «Ukrainian Open Pole Sport & Art Championship «Air Dream» 2019»....