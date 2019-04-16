Сегодня на Басах сумчане могут не дождаться автобусов

Автобусы № 58 А, 59, 59 А, 63 будут курсировать с отклонениями от графиков. В случае полного ограничения движения на данном участке, дополнительная информация появиться на официальной странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.
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В четверг, 9 мая, состоится ряд торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во...
Общественный транспорт будет ездить по изменённым маршрутам....
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