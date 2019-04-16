Сегодня на Басах сумчане могут не дождаться автобусов Сегодня, 9 июня, с 9.00 в течение дня, в связи с проведение ремонтных работ, ожидается осложнение движения коммунального транспорта по ул. Римского-Корсакова.

Автобусы № 58 А, 59, 59 А, 63 будут курсировать с отклонениями от графиков. В случае полного ограничения движения на данном участке, дополнительная информация появиться на официальной странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.