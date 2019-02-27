На Добровольной появилась воркаут-площадка

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.
«Наша команда продолжает развивать инфраструктуру Добровольной. Площадка для занятия воркаутом смонтирована. Только так можно побороть детскую преступность.
Добровольная. Из депрессивного района - в цветущий», - написал депутат.
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