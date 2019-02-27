На Добровольной появилась воркаут-площадка В субботу, 8 июня, в Сумах на Добровольной завершили устанавливать воркаут-площадку.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Наша команда продолжает развивать инфраструктуру Добровольной. Площадка для занятия воркаутом смонтирована. Только так можно побороть детскую преступность.

Добровольная. Из депрессивного района - в цветущий», - написал депутат.