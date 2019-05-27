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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46240

В Сумах пьяный водитель попал в аварию

Патрульные составили два админматериала на нетрезвого виновника ДТП.

Патрулируя улицу Привокзальную, инспекторы обнаружили автомобиль Renault Laguna, который стоял поперек дороги и имел механические повреждения лобового стекла, переднего бампера и колеса. Все указывало на причастность водителя легковушки к ДТП.

Водитель объяснил инспекторам, что действительно не учел скорость движения, после чего не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. К счастью, никто не пострадал.

Следует отметить, что мужчина рассказывал все, кроме того, что руководил автомобилем в нетрезвом состоянии. Освидетельствование на состояние опьянения показал положительный результат - 2,23 промилле, что более чем в 11 раз превышает допустимую норму.

На водителя патрульные составили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КУоАП и ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем
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