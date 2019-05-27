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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31232

Сумские хоккеистки одолели француженок

Сегодня, 9 июня, в полуфинальных отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года, которые проходят в североирландском Бэнбридже, стартовал второй тур.

В турнире принимают участие 8 команд, разбитых на 2 группы. Лучшие две команды по итогам пройдут в финал.

Женская сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, после вчерашнего поражения от кореянок 0:5 сегодня справилась с француженками 3:2. Голы на счету Евгении Керноз (7 и 47 минуты) и Валерии Тищенко (12).

Также в группе В выступают сборные Кореи и Шотландии, которые вчера уступили француженкам 1:2.

В группе А – Ирландия, Малайзия, Чехия и Сингапур. Там вчера ирландки обыграли малаек 2:1, а чешки – сингапурок 5:0.

Следующую игру наши девчата сыграют во вторник с шотландками.

Спорт Сборная Украины Хоккей на траве
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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