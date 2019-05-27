Сумские хоккеистки одолели француженок Сегодня, 9 июня, в полуфинальных отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года, которые проходят в североирландском Бэнбридже, стартовал второй тур.

В турнире принимают участие 8 команд, разбитых на 2 группы. Лучшие две команды по итогам пройдут в финал.

Женская сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, после вчерашнего поражения от кореянок 0:5 сегодня справилась с француженками 3:2. Голы на счету Евгении Керноз (7 и 47 минуты) и Валерии Тищенко (12).

Также в группе В выступают сборные Кореи и Шотландии, которые вчера уступили француженкам 1:2.

В группе А – Ирландия, Малайзия, Чехия и Сингапур. Там вчера ирландки обыграли малаек 2:1, а чешки – сингапурок 5:0.

Следующую игру наши девчата сыграют во вторник с шотландками.