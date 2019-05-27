Сумские хоккеистки одолели француженок

В турнире принимают участие 8 команд, разбитых на 2 группы. Лучшие две команды по итогам пройдут в финал.
Женская сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, после вчерашнего поражения от кореянок 0:5 сегодня справилась с француженками 3:2. Голы на счету Евгении Керноз (7 и 47 минуты) и Валерии Тищенко (12).
Также в группе В выступают сборные Кореи и Шотландии, которые вчера уступили француженкам 1:2.
В группе А – Ирландия, Малайзия, Чехия и Сингапур. Там вчера ирландки обыграли малаек 2:1, а чешки – сингапурок 5:0.
Следующую игру наши девчата сыграют во вторник с шотландками.
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