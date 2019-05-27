Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49198

Чемпионат Сумщины по футболу: 3-й тур

8 июня прошли матчи 3-го тура чемпионата области.

Высшая лига

ФК «Тростянец» - ФК «Дружба» - 10:1

Голы: Похитайло М. (5, 24, 31, 74), Васильев А. (14), Мигаль М. (15), Стрыбак А. (36), Близно О. (61, 74), Жариков Д. (80 ) - Юхименко В. (44).

ФК «Ромны» - ФК «Тростянец-2» - 0:1

Гол: Билоненко А. (90+5).

ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «Гранум» (Снежки) - 4:2

Голы: Зинченко Д. (19), Москаленко А. (22, 51), Гололобов М. (90+2) - Загорулько Я. (2), Окипный Р. (49).

ФК «Кролевец» - ФК «Шостка» - 4:0

Голы: Соломский Ю. (28), Миронов А. (34, пен.), Рой Д. (56), Жабко А. (73).

Лидируют, набрав по 6 очков, сразу 5 команд:  «Велетень» (в 2 матчах), ФК «Тростянец» (2), «LS Group» (2), ФК «Кролевец» (2) и ФК «Тростянец» (3), 3 очка на счету ФК «Ромны», у остальных – по нулям.

Первая лига

СК «Сейм» (Путивль) - ФК «Барса» (Сумы) - 1:4

Голы: Щермак В. (88) - Бакляк Б. (13), Бабанин В. (36), Сметаненко О. (62, 76).

ФК «Лебединец» (Лебедин) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 2:0

Голы: Прокопов С. (11), Яковенко С. (34).

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Явор» (Краснополье) - 0:0

ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - 1:0

Гол: Параконный Д. (69).

Лидирует «Явор» - 7 очков (в 3 матчах), дальше – «Украина-Аграрная» - 6 (3), «Колос» - 4 (2)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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