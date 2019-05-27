Полицейского водителя, сбившего мальчика в Конотопе, взяли под стражу Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Содержание под стражей сроком на два месяца с возможностью освобождения под залог в 58 тыс. грн - такая мера пресечения по ходатайству прокуратуры Сумской области избрана только что полицейскому, который сбил ребенка в г. Конотоп. В то же время подозреваемого отстранен от занимаемой должности», - написала она в Фейсбуке.

Напомним: 7 июня около 18.30 в г. Конотоп водитель, работающий в Конотопском отделе полиции на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал пешеходный переход. Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины.