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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21304

Полицейского водителя, сбившего мальчика в Конотопе, взяли под стражу

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Содержание под стражей сроком на два месяца с возможностью освобождения под залог в 58 тыс. грн - такая мера пресечения по ходатайству прокуратуры Сумской области избрана только что полицейскому, который сбил ребенка в г. Конотоп. В то же время подозреваемого отстранен от занимаемой должности», - написала она в Фейсбуке.

Напомним: 7 июня около 18.30 в г. Конотоп водитель, работающий в Конотопском отделе полиции на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал пешеходный переход. Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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