В ДТП погиб чиновник Сумского облсовета В служебном авто Сумского облсовета сегодня, 9 июня, под Тростянцом погиб заместитель начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексей Сябренко и его водитель.

Еще один пассажир получил травмы, сообщает sumy.today.

По данным отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение о ДТП поступило на линию "102" от скорой помощи в 17.17. Двигаясь в сторону Тростянцf, автомобиль Хюндай Элантра, съехал в кювет. Предварительно, водитель не справился с управлением. Он и его пассажир на переднем сиденье - Алексей Сябренко - погибли на месте аварии. Еще один пассажир - мужчина - госпитализирован в больницу. Открытое уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.