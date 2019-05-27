В ДТП погиб чиновник Сумского облсовета

Еще один пассажир получил травмы, сообщает sumy.today.
По данным отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение о ДТП поступило на линию "102" от скорой помощи в 17.17. Двигаясь в сторону Тростянцf, автомобиль Хюндай Элантра, съехал в кювет. Предварительно, водитель не справился с управлением. Он и его пассажир на переднем сиденье - Алексей Сябренко - погибли на месте аварии. Еще один пассажир - мужчина - госпитализирован в больницу. Открытое уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....
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