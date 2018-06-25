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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:34336

Сумчанин "заминировал" Верховную Раду

Сегодня во второй половине дня на спецлинию "102" позвонил некий житель города Сумы и заявил, что в украинском парламенте скоро будет взрыв. Когда именно прогремит взрыв он не уточнил.

Звонивший утверждал, что он вовсе не "минер", а лишь передает ценную информацию о подготовке теракта, которую он узнал от анонимного абонента, ни с того ни с сего позвонившего ему с неизвестного номера, - узнали мы из собственных источников в МВД, пишет Страна.

Несмотря на выходной день, полиция и взрывотехники выехали в пустую Раду, однако специфика охраны этого госучреждения не позволяет проводить там никаких следственных действий и даже осмотр места происшествия без разрешения руководства Управления госохраны и главы аппарата ВРУ.

Поскольку представители УДОУ не пустили в здание следственно-оперативную группу полиции и взрывотехников и на словах объяснили, что проведут осмотр своими силами, то и бомбу, собственно говоря, никто из полиции и не искал.

По факту сообщения о ложном минировании ВРУ завели уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины - Заведомо неправдивое сообщение о взрыве, звонившего 37-летнего сумчанина проверяют на причастность к этому преступлению.

 
Право Минирование
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