10-летнего Артема, которого сбил полицейский в Конотопе, отключили от аппарата искусственного дыхания (видео) Состояние еще тяжелое, но стабильное. Температура тела в норме, говорится в сюжете ТСН.

Сегодня в областной больнице ждут областного нейрохирурга, который должен определить, можно ли перевозить парня в столичный Охматдит.