Мэр Ромен затеял суд против автора петиции о своей отставке

Свои требования мэр города обосновывает тем, что в мае 2019 года гражданкой К. была опубликована электронная петиция «Об отставке Сергея Салатуна с должности городского головы г. Ромны и роспуске исполнительного комитета Роменского городского совета Сумской области».
В петиции автор выражает недоверие и обвинения в том, что решениями и распоряжениями, он, как мэр города наносит неправомерной вреда общине города и его имуществу.
Также в данной петиции высказано обвинения в том, что он является обвиняемым по уголовному делу с коррупционной составляющей. И еще автор петиции заявляет, что мэр имеет алкогольную зависимость.
Сергей Салатун просит суд:
- признать недостоверной, порочащей его честь, достоинство, деловую репутацию, информацию, изложенную в электронной петиции «Об отставке Сергея Салатуна с должности городского головы. Ромны и роспуске исполнительного комитета Роменского городского совета Сумской области», распространенной гражданкой К.
- обязать К. опровергнуть распространенную недостоверную информацию в отношении мэра таким образом, как была распространена электронная петиция, и на следующей сессии Роменского городского совета.
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