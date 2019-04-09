В Сумах утонул студент-иностранец

Специалисты водолазной станции городской спасательно-водолазной службы в тот же день подняли тело мужчины на поверхность.
Погибшему было 20 лет. По предварительной информации, он не умел плавать.
По данным горотдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, с начала года на городской водоемах случилось три несчастных случая, два из них - в июне.
Сумские чрезвычайники, во избежание новых несчастных случаев, призывают горожан не пренебрегать и соблюдать правила поведения на воде.
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