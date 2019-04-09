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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52462

В Сумах утонул студент-иностранец

В воскресенье, 9 июня, в районе Голубых озер произошел несчастный случай на воде - утонул студент-иностранец.

Специалисты водолазной станции городской спасательно-водолазной службы в тот же день подняли тело мужчины на поверхность.

Погибшему было 20 лет. По предварительной информации, он не умел плавать.

По данным горотдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, с начала года на городской водоемах случилось три несчастных случая, два из них - в июне.

Сумские чрезвычайники, во избежание новых несчастных случаев, призывают горожан не пренебрегать и соблюдать правила поведения на воде.

Общество Несчастный случай Утопленник
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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