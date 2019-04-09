В Сумах утонул студент-иностранец В воскресенье, 9 июня, в районе Голубых озер произошел несчастный случай на воде - утонул студент-иностранец.

Специалисты водолазной станции городской спасательно-водолазной службы в тот же день подняли тело мужчины на поверхность.

Погибшему было 20 лет. По предварительной информации, он не умел плавать.

По данным горотдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, с начала года на городской водоемах случилось три несчастных случая, два из них - в июне.

Сумские чрезвычайники, во избежание новых несчастных случаев, призывают горожан не пренебрегать и соблюдать правила поведения на воде.