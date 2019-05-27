В Сумах поймали банду мошенников Сумской местной прокуратурой совместно с Сумским отделом полиции задокументирована и пресечена преступная деятельность трех лиц, которые по известной схеме «ваш родственник в полиции» выманивали у доверчивых людей деньги.

Досудебным расследованием установлено, что трое жителей г. Сумы, распределив между собой роли, звонили пожилым людям и, выдавая себя за родственника, сообщали, что он избил или сбил на машине человека, поэтому за непривлечение к ответственности, или же на лечение необходимо собрать и передать денежные средства. Напуганные пенсионеры отдавали все свои сбережения, а это от 8 тыс. грн до 552 тыс. грн.

«Установлено пять человек, которых злоумышленники таким образом обманули. Однако следствие продолжается, окончательное число пострадавших уточняется, также устанавливаются сообщники злоумышленников. Уличенным в мошенничестве 18, 19 и 20 лет. Несмотря на молодой возраст, у каждого из них уже богатое криминальное прошлое », рассказала руководитель Сумской местной прокуратуры Юлия Слабунова.

В понедельник, 10 июня, всем трем молодым сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в крупных размерах) УК Украины. Прокурор и следователь уже готовят в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное молодым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.