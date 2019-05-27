На Сумщине будет проведена дополнительная сессия ВНО для тех, кто не смог пройти тестирование во время основной сессии

Для участия в дополнительной сессии ВНО необходимо предоставить заявление в Харьковский региональный центр оценивания качества образования в течение 5 дней от срока проведения основной сессии.
Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова во время аппаратного совещания в очередной раз подчеркнула основные правила проведения ВНО для абитуриентов.
«В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серию и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО допущен не будет, - отметила Виктория Гробова. - Вообще не предусмотрены порядком проведения внешнего независимого оценивания и соответственно является основанием для удаления абитуриента из аудитории наличие средств связи, в том числе отключенных».
Справка
В Сумской области из-за отсутствия паспорта или опоздания не допущено к прохождению ВНО по предмету «Математика» - 7 человек, «Украинский язык и литература» - 5, «Физика» - 1. За нарушения Порядка проведения ВНО (наличие мобильного телефона, других носителей информации) из пунктов тестирования удалено: по предмету «Математика» - 4 человека, «Украинский язык и литература» - 10, «Английский язык» - 2, «История Украины» - 2.
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