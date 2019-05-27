В Сумах поймали виновника ДТП Благодаря неравнодушному сумчанину патрульные смогли найти водителя, который совершил ДТП и покинул место происшествия.

Авария произошла 4 июня вечером на улице Роменской. На линию «102» обратился сумчанин и сообщил, что вернувшись к своему припаркованному автомобилю KIA Cerato, обнаружил на нем механические повреждения, характерные для ДТП.

В то же время, в полицию поступило еще одно обращение от очевидца происшествия, который сразу же сообщил марку легковушки и его номерной знак патрульным.

Поиски увенчались успехом. Патрульные нашли водителя-беглеца. На автомобиле Volvo инспекторы также обнаружили механические повреждения. Также стражи порядка установили, что мужчина еще и лишен права управления. Сам же 24-летний водитель объяснил свои действия следующим образом - двигался задним ходом, совершил наезд на легковой автомобиль, стоявший, вышел, посмотрел, что повреждения незначительные, то и поехал дальше.

Инспекторы составили на руководителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.