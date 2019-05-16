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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19151

Сумчанам покажуть «Світайликів»

11 червня у міській галереї відбудеться відкриття виставки Світлани Качуровської «Світайлики».

Не буває солодкого сну без чудових ранків. Сумчанам вже відомі герої «засинайлики», тепер художниця знайомить відвідувачів із чарівними «світайликами».

На виставці будуть представлені ілюстрації до нової книги «Світайлики», яка незабаром вийде у світ. «…За сонячними світанками, за дрімучими лісами живуть собі Світайлики, росточком нижчі за траву та не більші за листочок на дереві. Коли перші сонячні промінчики заглядають у наші віконечка, прилітають до дитяточка, щоб умити кришталевою росою. А щоб день був гарним та бадьорим, співають світанкових пісень, а ще квітами-дзвіночками награють мелодію для кожного особливу…»

Відкриття о 17:00 за адресою: Соборна, 27.

Вхід вільний.

Досуг Выставка Светлана Качуровская
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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