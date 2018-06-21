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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской рыбоохранный патруль задержал браконьера с 36 кг рыбы

7 июня Сумской рыбоохранный патруль на водоеме возле с. Печище Сумского района около 6.00 задержал браконьера, который ловил рыбу четырьмя сетками.

В сетях находилась такая рыба: карась серебристый - 120 шт., красноперка - 2 шт., окунь - 60 шт., карась золотой - 16 шт. Общий вес незаконно добытой рыбы составил около 36 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляет 8476 грн. На браконьера составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.4 ст.85 КУоАП и по ст.90 КУоАП. Орудия лова изъяты.

«Напоминаем, что до 9 июня (включительно) продолжается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов во всех водохранилищах и до 30 июня (включительно) в придаточных водоемах (озера, пруды и т.д.). Кроме того, до 9 июня действует запрет на вылов раков», - отметил начальник Сумского рыбоохранного патруля Александр Непочатов.

Право Сумской рыбоохранный патруль
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