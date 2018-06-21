Сумской рыбоохранный патруль задержал браконьера с 36 кг рыбы 7 июня Сумской рыбоохранный патруль на водоеме возле с. Печище Сумского района около 6.00 задержал браконьера, который ловил рыбу четырьмя сетками.

В сетях находилась такая рыба: карась серебристый - 120 шт., красноперка - 2 шт., окунь - 60 шт., карась золотой - 16 шт. Общий вес незаконно добытой рыбы составил около 36 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляет 8476 грн. На браконьера составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.4 ст.85 КУоАП и по ст.90 КУоАП. Орудия лова изъяты.