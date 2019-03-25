Микро-урны, установленные в центре Сум месяц назад, уже ломаются и ржавеют На Набережной Псла в городском парке им. Кожедуба сумчане уже нашли сломанную урну.

Кроме того, есть и ржавеющие экземпляры. Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко.

«Александр Николаевич, ваши подчиненные на AliExpress заказывали урны для мусора и не посмотрели пункт с габаритами? Татьяна Дудка, ты как художник расскажи гуманитариям, что нельзя акварелью красить металл», - написал сумчанин, добавив фото.

Напомним: весной в центре Сум сначала появились микро-урны, которые не понравились даже мэр Сум Александру Лысенко, как раз своими габаритами. Затем их заменяли мини-урнами, а совсем маленькие переместили в парк.