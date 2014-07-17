В Сумах скрестили Опель 1937 года и современный Мерседес (видео) Автомобильная команда Sumy Racing Team сделала гибрид Опеля 1937-го года и Мерседеса, младше почти на 60 лет.

Об этом говорится на странице команды в Фесбуке.

«После того как в наших руках оказались Опель Олимпия 37-го года и Мерседес МЛ 55 АМГ мы были готовы приступить к скрещиванию, но прежде нам необходимо было устранить проблему с трансмиссией Mercedes ML 55 AMG. Не смотря на разницу в возрасте почти в 60 лет, Opel Olympia легче перенёс издевательства команды Сумы Рейсинг Тим, и чувствовал себя бодро. После частичной разборки Опеля, сентиментальная команда Sumy Racing Team не удержалась от того, чтобы не вывести Опель на последнюю прогулку, что привело горожан в состояние лёгкого шока. Усаживайтесь поудобней, будет интересно», - говорится в сообщении.