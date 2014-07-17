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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44399

В Сумах скрестили Опель 1937 года и современный Мерседес (видео)

Автомобильная команда Sumy Racing Team сделала гибрид Опеля 1937-го года и Мерседеса, младше почти на 60 лет.

Об этом говорится на странице команды в Фесбуке.

«После того как в наших руках оказались Опель Олимпия 37-го года и Мерседес МЛ 55 АМГ мы были готовы приступить к скрещиванию, но прежде нам необходимо было устранить проблему с трансмиссией Mercedes ML 55 AMG. Не смотря на разницу в возрасте почти в 60 лет, Opel Olympia легче перенёс издевательства команды Сумы Рейсинг Тим, и чувствовал себя бодро. После частичной разборки Опеля, сентиментальная команда Sumy Racing Team не удержалась от того, чтобы не вывести Опель на последнюю прогулку, что привело горожан в состояние лёгкого шока. Усаживайтесь поудобней, будет интересно», - говорится в сообщении.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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