Чешка завалена мусором после выходных (видео)

После выходных на Чешке вокруг урн (которых поставили в прошлом году 45 штук, а на зиму вообще убирают) собрались горы мусора. Об этом сигнализирует в Фейсбуке сумчанин Валерий Осадченко. Весь мусор убирают аж два человека из КП «Паркинг», которое закреплено за уборкой мусора.
На Набережной Псла в городском парке им. Кожедуба сумчане уже нашли сломанную урну....
Об этом во время аппаратного совещания сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий....
Сегодня, 7 мая, в центральных скверах Сум – Покровском и Харитоненко – коммунальщики заменяют урны....
Неделю назад мэр Сум Александр Лысенко, возмущенный объемами урн, установленных в Покровском сквере, дал поручение поставить там другие, более объемные....
Скверы, парки и центральную часть Сум обустроят новыми урнами для мусора...