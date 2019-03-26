Чешка завалена мусором после выходных (видео) В жаркую погоду сумчане массово пошли на речки и озера.

После выходных на Чешке вокруг урн (которых поставили в прошлом году 45 штук, а на зиму вообще убирают) собрались горы мусора. Об этом сигнализирует в Фейсбуке сумчанин Валерий Осадченко. Весь мусор убирают аж два человека из КП «Паркинг», которое закреплено за уборкой мусора.