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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32127

Сумские бейсболисты обыграли днепровских

8-9 июня прошли очередные игры чемпионата Украины по бейсболу.

В Северо-восточной группе дивизиона «Б» высшей лиги сумские «Вороны» играли против днепровских «Бомберс». Обе игры завершились в пользу сумчан – 3:13 и 3:17.

В другой паре «Poltava Wild Hogs» и харьковские «East Vikings» поделили очки 6:18 и 5:2.

После этих матчей в группе лидируют «Вороны» - 15 очков (7 побед и 1 поражение), у харьковчан и  полтавчан – по 8 очков (2-4), у днепрян – 5 (1-3).

Спорт Бейсбол Вороны
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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