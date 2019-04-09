Сумские бейсболисты обыграли днепровских 8-9 июня прошли очередные игры чемпионата Украины по бейсболу.

В Северо-восточной группе дивизиона «Б» высшей лиги сумские «Вороны» играли против днепровских «Бомберс». Обе игры завершились в пользу сумчан – 3:13 и 3:17.

В другой паре «Poltava Wild Hogs» и харьковские «East Vikings» поделили очки 6:18 и 5:2.

После этих матчей в группе лидируют «Вороны» - 15 очков (7 побед и 1 поражение), у харьковчан и полтавчан – по 8 очков (2-4), у днепрян – 5 (1-3).