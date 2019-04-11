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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48115

Панамская компания отказалась от иска к Сумского НПО

Сегодня, 10 июня, в Хозяйственном суде Сумской области продолжилось рассмотрение дела по иску панамской фирмы «Грейт Стейшн Пропертиз» к ПАО «Сумское НПО».

Панамская компания просила суд признать недействительными решения наблюдательного совета сумского завода, которые были приняты с 14 марта по 9 сентября 2013 года, пишет sumy.today.

Сегодня на заседание явился представитель истца. Он просил суд удовлетворить поданное заявление об отказе от иска. Коллегия в составе судей Светланы Заец, Оксаны Сопьяненко под председательством Александра Коваленко такое ходатайство истца удовлетворила.

Напомним: судебный спор между «Грейт Стейшн Пропертиз» и ПАО «Сумское НПО» продолжается с того же 2013 года. Именно тогда начались судебные баталии за контроль над предприятием между Владимиром Лукьяненко и Константином Григоришиным. Этот спор уже прошел все три инстанции и снова вернулся на рассмотрение в Хозяйственный суд Сумской области.

Экономика СМНПО
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