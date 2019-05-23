Сумчанину дали 10 лет за убийство кума

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 43-летнего сумчанина, который лишил жизни своего кума, а затем заставил пасынка помочь в сокрытии тела.
Это резонансное преступление произошло в апреле 2017 года в г. Сумы. К сотрудникам ювенальной превенции обратился 14-летний мальчик. Подросток сообщил, что проживает с матерью, отчимом и меньшими братом и двумя сестрами. Мать злоупотребляет спиртным, а отчим их оскорбляет. Кроме того, подросток рассказал о вопиющем случае, произошедшем у них дома.
По его словам, 19 марта 2017 года к ним в гости пришел кум отчима. Мужчины выпивали, периодически ссорились и дрались. Чтобы не попасть под горячую руку отчима, молодой человек забрал младших детей и пошел с ними спать. А уже утром его разбудил отчим и повел в кухню, где подросток увидел уже мертвого мужчину. Отчим заставил мальчика помочь ему перенести тело в подвал. А под вечер они вместе перевезли тело на пустырь, где закопали его. Отчим пригрозил, если мальчик кому расскажет об убийстве, то их всех заберут в интернат.
«Об услышанном сотрудники ювенальной превенции сразу сообщили полицию. 26 апреля 2017 года следственно-оперативная группа, которая выехала на указанное место, действительно обнаружила завернутый в два куска ковра труп мужчины с признаками насильственной смерти. Отчима мальчика сразу задержали», - рассказала руководитель Сумской местной прокуратуры Юлия Слабунова.
Как выяснилось, смерть 40-летнего мужчины наступила от черепно-мозговой травмы. По словам задержанного, ссора с кумом переросла в драку, во время которой он нанес потерпевшему около 20 ударов руками и ногами по различным частям тела.
По приговору Ковпаковского районного суда г. Сумы от 7 июня 2019 года обвиняемый был признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и приговорен к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время дети находятся под опекой государства, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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