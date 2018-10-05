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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошла спартакиада «Сила духа»

7 июня в манеже СумГУ состоялось VII областная спартакиада среди инвалидов труда «Сила духа».

Участники соревновались по таким видам спорта: настольный теннис, гиревой спорт, армрестлинг, дартс, броски мяча в баскетбольную корзину, шахматы.

В соревнованиях по гиревому спорту весовой категории до 80 кг победителями стали:

III место - Савченко Михаил (Сумское отделение);

II место - Ветров Сергей (Ахтырское отделения)

I место - Коробков Алексей (Шосткинское отделения).

В соревнованиях по гиревому спорту весовой категории до 90 кг победителями стали:

III место - Шумило Александр (Сумское городское отделение);

II место - Иваницкий Сергей (Билопильстьке отделения)

I место - Игнатенко Сергей (Сумское городское отделение).

В соревнованиях по гиревому спорту весовой категории свыше 90 кг победителями стали:

III место - Шилкин Александр (Шосткинское отделение)

II место - Анищенко Алексей (Сумское городское отделение);

I место - Радченко Сергей (Сумское отделение).

В соревнованиях по армрестлингу весовой категории до 80 кг победителями стали:

II место - Дзюба Сергей (Роменское отделение)

I место - Ветров Сергей (Ахтырское отделения).

В соревнованиях по армрестлингу весовой категории до 90 кг победителями стали:

III место - Шумило Александр (Сумское городское отделение);

II место - Игнатенко Сергей (Сумское городское отделение);

I место - Омес Олег (Недригайловское отделения).

В соревнованиях по армрестлингу весовой категории свыше 90 кг победителями стали:

III место - Анищенко Алексей (Сумское городское отделение);

II место - Маргарян Артур (Шосткинское отделение)

I место - Быстров Леонид (Сумское городское отделение).

В соревнованиях по дартсу среди женщин в положении стоя победителями стали:

III место - Бугаенко Любовь (Сумское городское отделение);

II место - Шуругина Светлана (Шосткинское отделение)

I место - Шлинчак Людмила (Сумское городское отделение).

В соревнованиях по дартсу среди женщин в положении сидя победителями стали:

III место - Руденко Светлана (Недригайловское отделения)

II место - Шлинчак Людмила (Сумское городское отделение);

I место - Шуругина Светлана (Шосткинское отделения).

В соревнованиях по дартсу среди мужчин в положении сидя победителями стали:

III место - Анищенко Алексей (Сумское городское отделение);

II место - Сахненко Юрий (Билопиське отделения)

I место - Горяев Игорь (Ахтырское отделение).

В соревнованиях по дартсу среди мужчин в положении стоя победителями стали:

III место - Сахненко Юрий (Билопиське отделения)

II место - Игнатенко Сергей (Сумское городское отделение);

I место - Прядко Николай (Шосткинское отделение).

В соревнованиях по дартсу среди начальников отделений победителями стали:

III место - Коломиец Юрий (Роменское отделения)

II место - Ноябрь Галина (Конотопское отделение)

I место - Савченко Михаил (Сумское отделение).

В соревнованиях по бросков мячей в баскетбольной корзины в положении сидя среди женщин победителями стали:

III место - Шлинчак Людмила (Сумское городское отделение);

II место - Бойко Светлана (Конотопское отделение)

I место - Канивец Наталья (Ахтырское отделения).

В соревнованиях по бросков мячей в баскетбольной корзины в положении сидя среди мужчин победителями стали:

III место - Кириченко Николай (Сумское отделение);

II место - Костюченко Александр (Роменское отделения)

I место - Заяц Александр (Ямпольское отделения).

В соревнованиях по бросков мячей в баскетбольной корзины в положении стоя среди женщин победителями стали:

III место - Канивец Наталья (Ахтырское отделения)

II место - Шуругина Светлана (Шосткинское отделение)

I место - Шлинчак Людмила (Сумское городское отделение).

В соревнованиях по бросков мячей в баскетбольной корзины в положении стоя среди мужчин победителями стали:

III место - Мусиенко Николай (Сумское городское отделение);

II место - Гордиенко Николай (Сумское городское отделение);

I место - Козеренко Юрий (Конопське отделение)

В соревнованиях по шахматам победителями стали:

III место - Москаленко Михаил (Сумское городское отделение);

II место - Карпизина Валерий (Шосткинское отделение)

I место - Буцик Сергей (Сумское городское отделение).

В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями стали:

III место - Маргарян Артур (Шосткинское отделение)

II место - Максименко Владимир (Сумское городское отделение);

I место - Быстров Леонид (Сумское городское отделение).

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями стали:

III место - Клиповая Алла (Сумское городское отделение);

II место - Кудрявая Ольга (Сумское городское отделение);

I место - Гайдар Валентина (Сумское городское отделение).

Спорт Инвалиды Сила духа
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