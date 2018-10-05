В Сумах прошла спартакиада «Сила духа»

Участники соревновались по таким видам спорта: настольный теннис, гиревой спорт, армрестлинг, дартс, броски мяча в баскетбольную корзину, шахматы.
В соревнованиях по гиревому спорту весовой категории до 80 кг победителями стали:
III место - Савченко Михаил (Сумское отделение);
II место - Ветров Сергей (Ахтырское отделения)
I место - Коробков Алексей (Шосткинское отделения).
В соревнованиях по гиревому спорту весовой категории до 90 кг победителями стали:
III место - Шумило Александр (Сумское городское отделение);
II место - Иваницкий Сергей (Билопильстьке отделения)
I место - Игнатенко Сергей (Сумское городское отделение).
В соревнованиях по гиревому спорту весовой категории свыше 90 кг победителями стали:
III место - Шилкин Александр (Шосткинское отделение)
II место - Анищенко Алексей (Сумское городское отделение);
I место - Радченко Сергей (Сумское отделение).
В соревнованиях по армрестлингу весовой категории до 80 кг победителями стали:
II место - Дзюба Сергей (Роменское отделение)
I место - Ветров Сергей (Ахтырское отделения).
В соревнованиях по армрестлингу весовой категории до 90 кг победителями стали:
III место - Шумило Александр (Сумское городское отделение);
II место - Игнатенко Сергей (Сумское городское отделение);
I место - Омес Олег (Недригайловское отделения).
В соревнованиях по армрестлингу весовой категории свыше 90 кг победителями стали:
III место - Анищенко Алексей (Сумское городское отделение);
II место - Маргарян Артур (Шосткинское отделение)
I место - Быстров Леонид (Сумское городское отделение).
В соревнованиях по дартсу среди женщин в положении стоя победителями стали:
III место - Бугаенко Любовь (Сумское городское отделение);
II место - Шуругина Светлана (Шосткинское отделение)
I место - Шлинчак Людмила (Сумское городское отделение).
В соревнованиях по дартсу среди женщин в положении сидя победителями стали:
III место - Руденко Светлана (Недригайловское отделения)
II место - Шлинчак Людмила (Сумское городское отделение);
I место - Шуругина Светлана (Шосткинское отделения).
В соревнованиях по дартсу среди мужчин в положении сидя победителями стали:
III место - Анищенко Алексей (Сумское городское отделение);
II место - Сахненко Юрий (Билопиське отделения)
I место - Горяев Игорь (Ахтырское отделение).
В соревнованиях по дартсу среди мужчин в положении стоя победителями стали:
III место - Сахненко Юрий (Билопиське отделения)
II место - Игнатенко Сергей (Сумское городское отделение);
I место - Прядко Николай (Шосткинское отделение).
В соревнованиях по дартсу среди начальников отделений победителями стали:
III место - Коломиец Юрий (Роменское отделения)
II место - Ноябрь Галина (Конотопское отделение)
I место - Савченко Михаил (Сумское отделение).
В соревнованиях по бросков мячей в баскетбольной корзины в положении сидя среди женщин победителями стали:
III место - Шлинчак Людмила (Сумское городское отделение);
II место - Бойко Светлана (Конотопское отделение)
I место - Канивец Наталья (Ахтырское отделения).
В соревнованиях по бросков мячей в баскетбольной корзины в положении сидя среди мужчин победителями стали:
III место - Кириченко Николай (Сумское отделение);
II место - Костюченко Александр (Роменское отделения)
I место - Заяц Александр (Ямпольское отделения).
В соревнованиях по бросков мячей в баскетбольной корзины в положении стоя среди женщин победителями стали:
III место - Канивец Наталья (Ахтырское отделения)
II место - Шуругина Светлана (Шосткинское отделение)
I место - Шлинчак Людмила (Сумское городское отделение).
В соревнованиях по бросков мячей в баскетбольной корзины в положении стоя среди мужчин победителями стали:
III место - Мусиенко Николай (Сумское городское отделение);
II место - Гордиенко Николай (Сумское городское отделение);
I место - Козеренко Юрий (Конопське отделение)
В соревнованиях по шахматам победителями стали:
III место - Москаленко Михаил (Сумское городское отделение);
II место - Карпизина Валерий (Шосткинское отделение)
I место - Буцик Сергей (Сумское городское отделение).
В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями стали:
III место - Маргарян Артур (Шосткинское отделение)
II место - Максименко Владимир (Сумское городское отделение);
I место - Быстров Леонид (Сумское городское отделение).
В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями стали:
III место - Клиповая Алла (Сумское городское отделение);
II место - Кудрявая Ольга (Сумское городское отделение);
I место - Гайдар Валентина (Сумское городское отделение).
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