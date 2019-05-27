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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15147

В Шостке 18-летнего вора поймали на горячем

Пытаясь найти деньги на свои нужды, 18-летний юноша повредил дизельный генератор учебного заведения и похитил оттуда медную топливную трубку.

С заявлением о повреждении дизельного генератора и похищение оттуда медной запчасти в полицию сообщил директор учебного заведения. Он рассказал правоохранителям, что его коллега увидел, как один из учеников заведения пытался совершить кражу запчастей с генератора. На место выехали сотрудники полиции, которые опросили внимательного педагога и подозреваемого в совершении кражи.

Парню 18 лет, он житель Шостки. В свое оправдание он рассказал, что похищенную запчасть хотел продать, а деньги потратить на свои нужды.

Сейчас в отношении молодого человека в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Кроме уголовной ответственности за совершенное, парню придется возмещать убытки по восстановлению поврежденного генератора, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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