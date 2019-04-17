В Сумах повесился заключенный

Что толкнуло подопечного исправительного учреждения полезть в петлю, неизвестно. Руководство колонии комментировать ЧП отказалось, пишет Ваш шанс.
Сумской приют для бездомных собак в очередной раз может переехать....
12 мая в 22:05 неподалеку железнодорожной станции Сумы-Товарная пассажирский поезд совершил наезд на неизвестную женщину, которая находилась на путях и...
2 мая в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» был назначен новый руководитель....
Кролевецкий ОП ГУНП в Сумской области, обращается к населению по установлению личности трупа, который был обнаружен сегодня, 30 апреля....
16 апреля на базе Сумской исправительной колонии №116 состоялась рабочая встреча по обсуждению порядка реализации пилотного проекта по внедрению пенитенциарной...