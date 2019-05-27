Военный городок в Сумах временно без воды

Из-за аварийно-ремонтных работ на водоводе диаметром 100 мм сегодня, 10 июня, в 13:00 прекращено водоснабжение домов на территории военного городка (ул. Герасима Кондратьева, 165/135). После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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