Военный городок в Сумах временно без воды Об этом сообщается на сайте КП «Горводоканал».

Из-за аварийно-ремонтных работ на водоводе диаметром 100 мм сегодня, 10 июня, в 13:00 прекращено водоснабжение домов на территории военного городка (ул. Герасима Кондратьева, 165/135). После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.