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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 99 ЧП

Огнем уничтожено и повреждено 23 здания, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 54 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасено 26 зданий и 2 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 2,27 млн грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 125 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС
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