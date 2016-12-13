Жизни 5 человек унесла водная стихия в течение недели на Сумщине В период летней жары, установившейся на территории области? люди ищут прохлады и спасения от палящего солнца у рек и озер. Однако, не все осознали, что такой отдых требует особой осторожности.

Как следствие, в течение недели на водных объектах области утонуло 5 человек. Трагические случаи зафиксированы в Белопольском, Глуховском, Ахтырском районах, городах Шостка и Сумы. Возраст погибших от 21 до 45 лет. Обстоятельства данных происшествий выясняли правоохранители.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам^ для предотвращения трагедий на водных объектах? проявите ответственность и соблюдайте требования безопасности. Помните, что нельзя купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах. Не следует заходить в воду после длительного пребывания на солнце, так как от резкого перепада температур может стать плохо даже физически здоровому человеку. Не заплывайте слишком далеко от берега, не ныряйте на большую глубину, где вода значительно холоднее, чем на поверхности, поскольку человека может схватить судорога.

Находясь на водоемах, отдыхающим надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Родителям и взрослым надо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышей об опасности на водоемах. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.