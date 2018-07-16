На Сумщине будут судить врача, из-за которой погиб новорожденный В Белопольский районный суд поступил обвинительный акт в отношении врача, обвиняемой в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем смерть новорожденного ребенка.

В Белопольский районный суд Сумской области поступило уголовное производство в отношении К., обвиняемой по части 2 статьи 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему).

Для информации: лицо обвиняется в том, что 3.12.2018 К., принимая роды у гражданки Т., не провела во II периоде родов постоянного мониторинга сердцебиения плода, и, как следствие, не своевременно диагностировала дистресс плода во II периоде родов, не применяла меры для ускорения родоразрешения, что привело к возникновению асфиксии плода околоплодными водами, в результате чего новорожденный ребенок умер.

Санкция ч. 2 ст. 140 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.