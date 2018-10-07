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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5028

Юных сумских художниц отметили на международном уровне

Две ученицы Сумской детской художественной школы имени М. Лысенко получили награды на Международных фестивалях.

Оба прошли во Львове в начале июня.

Результатом этой творческой путешествия стала победа в XVII Международном Форуме детского творчества следам Митрополита Андрея и Климентия Шептицких «Золотой мольберт», где Анастасия Бобрышева получила золотую медаль, а Алиса Грызун - серебряную.

Кроме того, Алиса Грызун параллельно приняла участие в Международной выставке художественных произведений «KAZ.KAR. 2019, которая проходила во Львовском историческом музее, и пленэре. В номинации «Изобразительное искусство» девушка стала лауреатом I степени за создание работы, которая вошла в экспозицию произведений первой редакции проекта и была признана международной квалификационной коллегией, которая достойна по презентации во времени международного турне «Art Axis 2019».

Общество Художественная школа
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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