Юных сумских художниц отметили на международном уровне Две ученицы Сумской детской художественной школы имени М. Лысенко получили награды на Международных фестивалях.

Оба прошли во Львове в начале июня.

Результатом этой творческой путешествия стала победа в XVII Международном Форуме детского творчества следам Митрополита Андрея и Климентия Шептицких «Золотой мольберт», где Анастасия Бобрышева получила золотую медаль, а Алиса Грызун - серебряную.

Кроме того, Алиса Грызун параллельно приняла участие в Международной выставке художественных произведений «KAZ.KAR. 2019, которая проходила во Львовском историческом музее, и пленэре. В номинации «Изобразительное искусство» девушка стала лауреатом I степени за создание работы, которая вошла в экспозицию произведений первой редакции проекта и была признана международной квалификационной коллегией, которая достойна по презентации во времени международного турне «Art Axis 2019».