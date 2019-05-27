Обвиняемый в двух убийствах хотел, чтобы дело слушали в закрытом режиме Сегодня, 10 июня, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу по обвинению Евгения Тимченко в совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.115, п 6,13 ч. 2 ст.115, ч.ч. 3, 4 ст.187, ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины, сообщает Ковпаковский райсуд.

В начале заседания подсудимый заявил несколько ходатайств, а именно:

- о проведении рассмотрения дела в закрытом режиме, поскольку средства массовой информации распространяют о нем ложную информацию. Также указал, что до вынесения приговора никто не имеет права называть его маньяком, убийцей, преступником и т.п;

- об отводе представителям потерпевших, поскольку считает, что они искусственно привлекают внимание общественности к этому делу, привлекая средства массовой информации;

- об обращении суда к управлению Службы безопасности Украины в Сумской области с заявлением о проведении проверки по факту побуждения граждан к проведению акции под зданием Ковпаковского районного суда города Сумы 3 июня и выплаты им средств за участие в этой акции.

Прокурор и представители потерпевших возражали против удовлетворения ходатайств подсудимого.

Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств в связи с их необоснованностью.

Также в судебном заседании представителями потерпевших подано письменное ходатайство об обеспечении гражданских исков путем наложения ареста на имущество и банковские счета подсудимого.

В удовлетворении данного ходатайства судом отказано. Во время досудебного следствия были приняты меры обеспечения иска и постановлением следователя следственного отдела прокуратуры Сумской области был наложен арест на имущество обвиняемого.

Прокурором заявлено ходатайство об отложении судебного заседания из-за ее занятости в другом судебном заседании.

Рассмотрение дела продолжится в 13 час. 00 мин. 12 июля 2019 года.