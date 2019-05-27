Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40291

Обвиняемый в двух убийствах хотел, чтобы дело слушали в закрытом режиме

Сегодня, 10 июня, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу по обвинению Евгения Тимченко в совершении преступлений, предусмотренных п.6 ч.2 ст.115, п 6,13 ч. 2 ст.115, ч.ч. 3, 4 ст.187, ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины, сообщает Ковпаковский райсуд.

В начале заседания подсудимый заявил несколько ходатайств, а именно:

- о проведении рассмотрения дела в закрытом режиме, поскольку средства массовой информации распространяют о нем ложную информацию. Также указал, что до вынесения приговора никто не имеет права называть его маньяком, убийцей, преступником и т.п;

- об отводе представителям потерпевших, поскольку считает, что они искусственно привлекают внимание общественности к этому делу, привлекая средства массовой информации;

- об обращении суда к управлению Службы безопасности Украины в Сумской области с заявлением о проведении проверки по факту побуждения граждан к проведению акции под зданием Ковпаковского районного суда города Сумы 3 июня и выплаты им средств за участие в этой акции.

Прокурор и представители потерпевших возражали против удовлетворения ходатайств подсудимого.

Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств в связи с их необоснованностью.

Также в судебном заседании представителями потерпевших подано письменное ходатайство об обеспечении гражданских исков путем наложения ареста на имущество и банковские счета подсудимого.

В удовлетворении данного ходатайства судом отказано. Во время досудебного следствия были приняты меры обеспечения иска и постановлением следователя следственного отдела прокуратуры Сумской области был наложен арест на имущество обвиняемого.

Прокурором заявлено ходатайство об отложении судебного заседания из-за ее занятости в другом судебном заседании.

Рассмотрение дела продолжится в 13 час. 00 мин. 12 июля 2019 года.

Право Евгений Тимченко
view counter

По тематике

В Сумах суд вернул обвиняемого в убийстве двух девушек в СИЗО
03.06.2019 12:43

В Сумах суд вернул обвиняемого в убийстве двух девушек в СИЗО

Сегодня, 3 июня, в Ковпаковском райсуде прошло рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемого...

В Сумах проходит пикет у Ковпаковского суда (трансляция)
03.06.2019 10:16

В Сумах проходит пикет у Ковпаковского суда (трансляция)

Около полутысячи сумчан пришли из-за того, что обвиняемый в убийстве двух девушек в 2005 году вышел на свободу после 14...

В Сумах под судом матери убитых девушек требуют вернуть обвиняемого в тюрьму (видео)
28.05.2019 12:11

В Сумах под судом матери убитых девушек требуют вернуть обвиняемого в тюрьму (видео)

Сегодня, 28 мая, две сумчанки - матери убитых в 2005 году девушек пришли в Ковпаковский районный суд с требованием вернуть...

Новости

В ДТП погиб чиновник Сумского облсовета
Вчера 21:31
В Конотопе полицейские сбили 10-летнего мальчика (обновляется)
07.06.2019 21:33
В Сумах день рождения завершилась эвакуацией авто (видео)
Сегодня 16:28
В Шостке 18-летнего вора поймали на горячем
Сегодня 16:15
В течение часа часа на Шосткинщине произошло 4 пожара: молния подожгла траву, сарай, дачный и жилой дома
Сегодня 15:47
Обвиняемый в двух убийствах хотел, чтобы дело слушали в закрытом режиме
Сегодня 15:40
На Сумщине будут судить врача, из-за которой погиб новорожденный
Сегодня 15:02
Жизни 5 человек унесла водная стихия в течение недели на Сумщине
Сегодня 14:56
В Сумах прошла спартакиада «Сила духа»
Сегодня 14:36
За неделю на Сумщине зарегистрировано 99 ЧП
Сегодня 14:12
В Сумах поймали виновника ДТП
Сегодня 13:58
Военный городок в Сумах временно без воды
Сегодня 13:51
view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.