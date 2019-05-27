В течение часа часа на Шосткинщине произошло 4 пожара: молния подожгла траву, сарай, дачный и жилой дома 9 июня на Шосткинщине во время грозы произошло четыре пожара. Разряд молнии поджигал траву, сарай, дачный и жилой дома.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, в 16:40 в службу «101» поступило сообщение о возгорании травы в садовом обществе «5-й массив». По словам очевидцев, во время грозы был разряд молнии, вспышка света и, как следствие, – загорелась трава. На тушение выехал пожарный автомобиль, но, сильный дождь быстрее затушил пламя.

В 16:53 загорелся заброшенный дачный дом в садовом обществе «Мрия», в который тоже попала молния. О пожаре сообщили соседи. На тушение выезжал один пожарный автомобиль. Благодаря спасателям, удалось не допустить распространения огня на соседние данные домики.

В 17:23 жители села Заболотное сообщили, что у них горит сарай. В него тоже угодила молния. Почти 2, 5 часа пожар тушили два автомобиля и пять спасателей Воронежской пожарной части и местной пожарной команды села Клышки. Пламенем было охвачено 90 кв. м. Вследствие пожара хозяйственная постройка и личные вещи внутри сгорели, распространения огня на соседние постройки удалось не допустить. Ущерб, причиненный огнем, составил около 50 000 грн.

В 17:28 в селе Собич горел жилой дом. Со слов владельцев дома, была гроза, вспышка света, а вскоре хозяева почувствовали запах дыма. Вышли во двор и увидели, что горит крыша жилища. На тушение выехали два пожарных автомобиля и пять спасателей местной пожарной команды с. Собич и ГПСЧ-4 (Шостка). Благодаря оперативности спасателей, удалось не допустить распространения огня и спасти дом (сгорело только 15 кв. м. крыши), а также соседний жилой дом и сарай, на которые мог распространиться огонь. Ликвидировали пожар в 17:55. Ущерб составил около 50 000 грн.

Начавшаяся неделя обещает быть тоже пожароопасной ввиду частых гроз. Спасатели рекомендуют соблюдать бдительность, по возможности оборудовать жилье громоотводами, пишет Шостка.INFO.