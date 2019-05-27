В Сумах день рождения завершилась эвакуацией авто (видео)

Патрулируя улицу Привокзальную, инспекторы заметили автомобиль BMW, который двигался с нарушением ПДД. После остановки, водитель быстро вышел из иномарки и делал вид якобы вообще не находился в легковушке.
На то, конечно, была своя причина. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. К тому же, пассажиры автомобиля довольно настойчиво доказывали, что именно они были за рулем. А вот водитель отмалчивался, не показывал документы, пытался покинуть место остановки, а потом и вообще начал пить пиво на глазах инспекторов.
В присутствии двух свидетелей гражданин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, мотивируя, что действительно находится в нетрезвом состоянии.
На мужчину патрульные составили административные материалы по ст. 126 (управление транспортным средством лицом без соответствующих документов) КоАП и ч. 4 ст. 130 (употребление водителем транспортного средства алкоголя после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения осмотра с целью установления состояния алкогольного опьянения) КоАП, а также протокол задержания. Автомобиль же эвакуировали на специальную площадку.
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