В Сумах на пожаре погибла пенсионерка

О пожаре сообщили соседи из дома напротив, которые увидели дым и пламя из квартиры на 5-ом этаже. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.
По прибытию было установлено, что в квартире образовалось сильное задымление, поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Для проведения разведки и ликвидации пожара было сформировано два звена газодымозащитной службы, одно из которых с помощью выдвижной автолестницы через балкон попала в горящее помещение, где на полу в одной из комнат обнаружили тело пожилой женщины без признаков жизни. Второе звено приступило к тушению возгорания с лестничной клетки.
В 3:14 пожар был локализован, а в 4:20 - потратив на тушение 4,5 тонны воды, полностью ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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