В Сумской колонии нашли повешенным осужденного

По данным прокуратуры, предварительно, телесных повреждений на теле не обнаружено. Поэтому уголовное производство открыто по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой самоубийство, сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
Предварительно, никаких конфликтов ни с администрацией, ни с осужденными парень не имел. Что стало причиной такого поступка, устанавливает следствие. Ему оставалось отбыть 4 месяца из 3,5 лет наказания за кражу, пишет sumy.today.
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