Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24208

В Сумской колонии нашли повешенным осужденного

Тело 26-летнего осужденного обнаружили в 4.40 утра 5 июня в комнате дневального.

По данным прокуратуры, предварительно, телесных повреждений на теле не обнаружено. Поэтому уголовное производство открыто по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой самоубийство, сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

Предварительно, никаких конфликтов ни с администрацией, ни с осужденными парень не имел. Что стало причиной такого поступка, устанавливает следствие. Ему оставалось отбыть 4 месяца из 3,5 лет наказания за кражу, пишет sumy.today.

Право Колония № 116 Самоубийство
view counter

По тематике

Сегодня 13:47

В Сумах повесился заключенный

В Сумской исправительной колонии № 116 один из осужденных покончил жизнь самоубийством....

Сумской приют для собак перенесут на территорию СИЗО и колонии?
16.05.2019 09:51

Сумской приют для собак перенесут на территорию СИЗО и колонии?

Сумской приют для бездомных собак в очередной раз может переехать....

13.05.2019 17:46

В Сумах женщину переехал поезд

12 мая в 22:05 неподалеку железнодорожной станции Сумы-Товарная пассажирский поезд совершил наезд на неизвестную женщину, которая находилась на путях и...

В Сумской исправительной колонии представили нового начальника
03.05.2019 17:05

В Сумской исправительной колонии представили нового начальника

2 мая в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» был назначен новый руководитель....

Полиция устанавливает личность повесившегося в Кролевце мужчины (фото)
30.04.2019 13:37

Полиция устанавливает личность повесившегося в Кролевце мужчины (фото)

Кролевецкий ОП ГУНП в Сумской области, обращается к населению по установлению личности трупа, который был обнаружен сегодня, 30 апреля....

Новости

В ДТП погиб чиновник Сумского облсовета
Вчера 21:31
В Конотопе полицейские сбили 10-летнего мальчика (обновляется)
07.06.2019 21:33
Юных сумских художниц отметили на международном уровне
Сегодня 17:50
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)
Сегодня 17:30
В Сумской колонии нашли повешенным осужденного
Сегодня 17:24
В Сумах на пожаре погибла пенсионерка
Сегодня 17:08
В Сумах сообщено о подозрении копу, из-за нарушения правил дорожного движения которого пострадали 8 человек
Сегодня 16:44
В Сумах день рождения завершилась эвакуацией авто (видео)
Сегодня 16:28
В Шостке 18-летнего вора поймали на горячем
Сегодня 16:15
В течение часа часа на Шосткинщине произошло 4 пожара: молния подожгла траву, сарай, дачный и жилой дома
Сегодня 15:47
Обвиняемый в двух убийствах хотел, чтобы дело слушали в закрытом режиме
Сегодня 15:40
На Сумщине будут судить врача, из-за которой погиб новорожденный
Сегодня 15:02
view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.