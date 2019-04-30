В Сумской колонии нашли повешенным осужденного Тело 26-летнего осужденного обнаружили в 4.40 утра 5 июня в комнате дневального.

По данным прокуратуры, предварительно, телесных повреждений на теле не обнаружено. Поэтому уголовное производство открыто по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой самоубийство, сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

Предварительно, никаких конфликтов ни с администрацией, ни с осужденными парень не имел. Что стало причиной такого поступка, устанавливает следствие. Ему оставалось отбыть 4 месяца из 3,5 лет наказания за кражу, пишет sumy.today.