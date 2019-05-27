Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото) 9 июня 80-летняя Радченко Татьяна Онисиивна ушла из дома и не вернулся, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

О без вести пропавшей пенсионерке в полицию сообщила ее дочь. Она рассказала, что 9 июня в полдень ее мать ушла из дома и не вернулась. Место нахождения ее остается неизвестным. По словам женщины, последняя неоднократно оставляла место проживания, однако самостоятельно возвращалась обратно.

На розыск без вести пропавшей старушки ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирование, с описанием внешности и фотографией, разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения женщины, опрашивают ее знакомых и соседей.

На вид разыскиваемой 80 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения. Имеет седые волосы и светлые глаза.

Была одета в салатный свитер с блестками, темные брюки. Обута в черные туфли. На голове имела белый шерстяной платок.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому-нибудь известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Радченко Татьяны Онисиивны, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.