Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30146

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)

9 июня 80-летняя Радченко Татьяна Онисиивна ушла из дома и не вернулся, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

О без вести пропавшей пенсионерке в полицию сообщила ее дочь. Она рассказала, что 9 июня в полдень ее мать ушла из дома и не вернулась. Место нахождения ее остается неизвестным. По словам женщины, последняя неоднократно оставляла место проживания, однако самостоятельно возвращалась обратно.

На розыск без вести пропавшей старушки ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирование, с описанием внешности и фотографией, разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения женщины, опрашивают ее знакомых и соседей.

На вид разыскиваемой 80 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения. Имеет седые волосы и светлые глаза.

Была одета в салатный свитер с блестками, темные брюки. Обута в черные туфли. На голове имела белый шерстяной платок.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому-нибудь известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Радченко Татьяны Онисиивны, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести Шостка
view counter

По тематике

Сегодня 16:15

В Шостке 18-летнего вора поймали на горячем

Пытаясь найти деньги на свои нужды, 18-летний юноша повредил дизельный генератор учебного заведения и похитил оттуда медную топливную трубку....

В Шостке cгорел только что купленный дом
07.06.2019 13:50

В Шостке cгорел только что купленный дом

Масштабный пожар произошел 6 июня по улице Крупецкой в Шостке....

05.06.2019 17:56

Более 11 тыс. грн заработали аферисты на доверчивости жительницы Шостки

Пытаясь приобрести автомобиль через Интернет, 42-летняя жительница Шостки сделала предоплату. В результате своей доверчивости она осталась без автомобиля, и без...

04.06.2019 17:12

В Шостке полицейские вернули подростку похищенный у него мобильный телефон

Пока 13-летний парень играл с друзьями в футбол, оставленная им без присмотра сумка с личными вещами и мобильным телефоном стала...

Шосткинские полицейские разыскивают владельцев утерянных автомобильных номеров
04.06.2019 12:36

Шосткинские полицейские разыскивают владельцев утерянных автомобильных номеров

В эти выходные в Шостке прошли обильные дожди, которые за короткое время успели подтопить некоторые улицы города, и автомобилистам пришлось...

Новости

В ДТП погиб чиновник Сумского облсовета
Вчера 21:31
В Конотопе полицейские сбили 10-летнего мальчика (обновляется)
07.06.2019 21:33
Юных сумских художниц отметили на международном уровне
Сегодня 17:50
Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую женщину (фото)
Сегодня 17:30
В Сумской колонии нашли повешенным осужденного
Сегодня 17:24
В Сумах на пожаре погибла пенсионерка
Сегодня 17:08
В Сумах сообщено о подозрении копу, из-за нарушения правил дорожного движения которого пострадали 8 человек
Сегодня 16:44
В Сумах день рождения завершилась эвакуацией авто (видео)
Сегодня 16:28
В Шостке 18-летнего вора поймали на горячем
Сегодня 16:15
В течение часа часа на Шосткинщине произошло 4 пожара: молния подожгла траву, сарай, дачный и жилой дома
Сегодня 15:47
Обвиняемый в двух убийствах хотел, чтобы дело слушали в закрытом режиме
Сегодня 15:40
На Сумщине будут судить врача, из-за которой погиб новорожденный
Сегодня 15:02
view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.