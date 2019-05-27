Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04241

Сумські школярі відвідали музей рятувальної служби Сумщини

10 червня виставка Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області гостинно відчинила двері для учнів 5 та 6 класів Сумських загальноосвітніх шкіл № 18 та 10.

Програма екскурсії складалась з 2 частин. Під час проведення першої частини заходу школярі відвідали виставкові зали де дізнались про історію створення та становлення рятувальної служби Сумщини. В наступних залах дітям продемонстрували пожежно - технічне озброєння, яким користуються рятувальники, а в залі профілактики наголосили на знанні та неухильному необхідних правил пожежної безпеки.
Другим етапом заходу стало відвідування пожежної частини - де маленькі рятувальники мали змогу посидіти в пожежному автомобілі, поміряти бойовий одяг та апарати для захисту органів дихання. а також поспілкуватися з рятувальниками про особливості несення служби.
За словами педагогів такі заходи мають вкрай важливе значення оскільки виховують з дитинства навички свідомого ставлення до свого життя та здоров`я.

Общество Спасатели Школьники
view counter

По тематике

06.06.2019 16:25

Ночью спасатели лезли в окно, чтобы открыть дверь в квартире с маленьким ребенком

5 июня в 23:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Супруна в г....

В Сумском СИЗО тушили пожар
06.06.2019 12:13

В Сумском СИЗО тушили пожар

В Сумском СИЗО проведены совместные учения с пожарно-спасательной частью ГСЧС Украины г. Сумы....

Спасатели помогали закрывшимся детям
04.06.2019 11:16

Спасатели помогали закрывшимся детям

На Сумщине за прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь родителям малолетних детей....

У сумському дитсадку провели День цивільного захисту
03.06.2019 14:51

У сумському дитсадку провели День цивільного захисту

Відбувся День цивільного захисту в дитячому садочку «Райдуга»....

03.06.2019 13:14

Спасатели помогли пожилой сумчанке, которая оказалась закрытой на балконе

2 июня в 12:21 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

Новости

В ДТП погиб чиновник Сумского облсовета
09.06.2019 21:31
В Конотопе полицейские сбили 10-летнего мальчика (обновляется)
07.06.2019 21:33
Сумской «Дорремстрой» на грани остановки
Сегодня 08:56
В Шостке полицейские разыскали украденный у школьницы мобильный
Сегодня 08:45
Сумські школярі відвідали музей рятувальної служби Сумщини
Сегодня 08:04
На юношу, обвиняемого в изнасиловании сумчанки, наконец-то надели электронный браслет
Сегодня 06:31
Мальчика, которого сбило полицейское авто, пока не будут перевозить из Конотопской больницы (видео)
Сегодня 06:20
На Сумщине раскрыли двойное убийство брата и сестры
Сегодня 05:56
Исполнительная служба выставила на продажу линию электропередач на "Сумское НПО"
Вчера 19:06
В Кролевце муж забил жену до смерти 1
Вчера 19:03
Судью Хозяйственного суда Сумщины разоблачили на взятке
Вчера 19:00
Юных сумских художниц отметили на международном уровне
Вчера 17:50
view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.