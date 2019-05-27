Сумські школярі відвідали музей рятувальної служби Сумщини 10 червня виставка Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області гостинно відчинила двері для учнів 5 та 6 класів Сумських загальноосвітніх шкіл № 18 та 10.

Програма екскурсії складалась з 2 частин. Під час проведення першої частини заходу школярі відвідали виставкові зали де дізнались про історію створення та становлення рятувальної служби Сумщини. В наступних залах дітям продемонстрували пожежно - технічне озброєння, яким користуються рятувальники, а в залі профілактики наголосили на знанні та неухильному необхідних правил пожежної безпеки.

Другим етапом заходу стало відвідування пожежної частини - де маленькі рятувальники мали змогу посидіти в пожежному автомобілі, поміряти бойовий одяг та апарати для захисту органів дихання. а також поспілкуватися з рятувальниками про особливості несення служби.

За словами педагогів такі заходи мають вкрай важливе значення оскільки виховують з дитинства навички свідомого ставлення до свого життя та здоров`я.