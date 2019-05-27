Сумські школярі відвідали музей рятувальної служби Сумщини

Програма екскурсії складалась з 2 частин. Під час проведення першої частини заходу школярі відвідали виставкові зали де дізнались про історію створення та становлення рятувальної служби Сумщини. В наступних залах дітям продемонстрували пожежно - технічне озброєння, яким користуються рятувальники, а в залі профілактики наголосили на знанні та неухильному необхідних правил пожежної безпеки.
Другим етапом заходу стало відвідування пожежної частини - де маленькі рятувальники мали змогу посидіти в пожежному автомобілі, поміряти бойовий одяг та апарати для захисту органів дихання. а також поспілкуватися з рятувальниками про особливості несення служби.
За словами педагогів такі заходи мають вкрай важливе значення оскільки виховують з дитинства навички свідомого ставлення до свого життя та здоров`я.
5 июня в 23:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Супруна в г....
В Сумском СИЗО проведены совместные учения с пожарно-спасательной частью ГСЧС Украины г. Сумы....
На Сумщине за прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь родителям малолетних детей....
Відбувся День цивільного захисту в дитячому садочку «Райдуга»....
2 июня в 12:21 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....