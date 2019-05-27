В Шостке полицейские разыскали украденный у школьницы мобильный Одиннадцатилетняя девочка вернулась из школы без своего гаджета, который исчез при неизвестных обстоятельствах.

Как объяснила девочка в полиции, мобильный все время находился при ней в рюкзачке, и она обнаружила его исчезновение уже после окончания учебного процесса, когда собралась возвращаться домой.

Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 14-летний ученик этой же школы. Парень уверяет правоохранителей, что телефон он, якобы, нашел, поэтому и решил продать свою «находку», чтобы получить карманные деньги.

Сейчас найденный мобильный изъят, и полицейские уже вернули его маленькой хозяйке.

Правдивость слов подростка полицейские проверяют, однако по данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.