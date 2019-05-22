Судью Хозяйственного суда Сумщины разоблачили на взятке Речь идет о судье Хозяйственного суда Сумской области Надежде Спиридоновой.

Об этом пишет Sumy.Тoday со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе НАБУ сообщили, что детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоорупционной прокуратуры 7 июня 2019 года разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении неправомерной выгоды в размере 4000 долл. США.

Служитель Фемиды попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе. Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судье о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Справка

Надежда Спиридонова в 2000 году окончила Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. С 2001 по 2004 гг. работала в Харьковском апелляционном хозяйственном суде, последняя должность - помощник первого замглавы суда. С 24 января 2012 года по 23 января 2017 года Надеждая Спиридонова занимала должность замглавы Хозяйственного суда Сумской области. Президент Украины назначил Надежду Спиридонову судьей Хозяйственного суда Сумской области в 2009 году сроком на 5 лет. В 2017 году была назначена судьей бессрочно.