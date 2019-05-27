В Кролевце муж забил жену до смерти В пятницу, 7 июня, около 7.00 утра, поссорившись с женой, мужчина нанес ей тяжелые травмы, из-за которых она умерла.

Действия мужчины предварительно квалифицированы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сегодня, 10 июня следственный судья Кролевецкого районного суда рассмотрел ходатайство и принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Ведется следствие, сообщает Сайт Кролевца.