В Кролевце муж забил жену до смерти

Действия мужчины предварительно квалифицированы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сегодня, 10 июня следственный судья Кролевецкого районного суда рассмотрел ходатайство и принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого. Ведется следствие, сообщает Сайт Кролевца.
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