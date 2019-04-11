Исполнительная служба выставила на продажу линию электропередач на "Сумское НПО" Отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Сумской области продает на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") высоковольтную линию электропередачи ВЛ 330 кВт длиной 92,8 км.

Как сообщает OpenMarket, в состав лота также входит 329 опор со вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций ячеек №5 и №6 ОРУ 330 ПС "Сумы-Северная" в Сумской области, передает БизнесЦензор. Площадь земельных участков под опорами – 13,95 тыс. кв. м. Стартовая цена лота – 92,77 млн грн, торги запланированы на 8 июля. На выставленное имущество наложен арест в рамках исполнительного производства №57084810. Согласно судебному реестру, речь идет о взыскании долгов с ПАО "Сумское МНПО".