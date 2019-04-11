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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:06195

Исполнительная служба выставила на продажу линию электропередач на "Сумское НПО"

Отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Сумской области продает на электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") высоковольтную линию электропередачи ВЛ 330 кВт длиной 92,8 км.

Как сообщает OpenMarket, в состав лота также входит 329 опор со вспомогательным оборудованием и оборудованием подстанций ячеек №5 и №6 ОРУ 330 ПС "Сумы-Северная" в Сумской области, передает БизнесЦензор.

Площадь земельных участков под опорами – 13,95 тыс. кв. м.

Стартовая цена лота – 92,77 млн грн, торги запланированы на 8 июля.

На выставленное имущество наложен арест в рамках исполнительного производства №57084810.

Согласно судебному реестру, речь идет о взыскании долгов с ПАО "Сумское МНПО". 

Экономика СМНПО
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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