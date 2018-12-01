Сезон отпусков: куда сумчане могут доехать на поезде Лето набирает обороты. Сезон отпусков начался. И теперь можно рассказать которыми поездами жители Сум смогут доехать на отдых.

Начнем с «западного» направления. Во Львов, Славское, Воловец, Ужгород можно доехать ежедневным поездом №45 / 46 Ужгород-Лисичанск. Отправление из Сум - 19.19, Прибытие во Львов -8.07, Ужгород - 14.23.

«На моря» можно доехать:

1) ежедневным поездом №99 / 100 Минск-Новоалексеевка (с группой прицепных вагонов в Бердянск, поезд формирования Белорусской железной дороги), в Мелитополь (а далее автобусом до Кирилловки), Новоалексеевку (далее автобусом до Геническа), Бердянска. Отправление из Сум - 21.56. Прибытие в Мелитополь - 8.25, Новоалексеевку - 9.52 Бердянск - 11.50.

2) в Одессу - поездом №213 / 214 Сумы-Одесса, по нечетным числам. Отправление из Сум - 19.53, прибытие в Одессу -11.07.

3) в Николаев, Херсон - ежедневным поездом 775/776 Харьков-Киев, где есть группа прицепных вагонов. Отправление из Сум - 00.30. Прибытие в Николаев -13.41, Херсон - 14.27.

Билеты на поезд, который едет из Минска (99/100) приобрести можно только в кассе. На другие (в т.ч. и на 99/100, при следовании с Новоалексеевки, Бердянске) - через систему https://booking.uz.gov.ua, пишет на своей странице в Фейсбуке эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.