Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13500

Сезон отпусков: куда сумчане могут доехать на поезде

Лето набирает обороты. Сезон отпусков начался. И теперь можно рассказать которыми поездами жители Сум смогут доехать на отдых.

Начнем с «западного» направления. Во Львов, Славское, Воловец, Ужгород можно доехать ежедневным поездом №45 / 46 Ужгород-Лисичанск. Отправление из Сум - 19.19, Прибытие во Львов -8.07, Ужгород - 14.23.

«На моря» можно доехать:

1) ежедневным поездом №99 / 100 Минск-Новоалексеевка (с группой прицепных вагонов в Бердянск, поезд формирования Белорусской железной дороги), в Мелитополь (а далее автобусом до Кирилловки), Новоалексеевку (далее автобусом до Геническа), Бердянска. Отправление из Сум - 21.56. Прибытие в Мелитополь - 8.25, Новоалексеевку - 9.52 Бердянск - 11.50.

2) в Одессу - поездом №213 / 214 Сумы-Одесса, по нечетным числам. Отправление из Сум - 19.53, прибытие в Одессу -11.07.

3) в Николаев, Херсон - ежедневным поездом 775/776 Харьков-Киев, где есть группа прицепных вагонов. Отправление из Сум - 00.30. Прибытие в Николаев -13.41, Херсон - 14.27.

Билеты на поезд, который едет из Минска (99/100) приобрести можно только в кассе. На другие (в т.ч. и на 99/100, при следовании с Новоалексеевки, Бердянске) - через систему https://booking.uz.gov.ua, пишет на своей странице в Фейсбуке эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.

Общество Отпуск Поезда Укрзалізниця
view counter

По тематике

20.05.2019 12:30

Сумчанам могут увеличить оплачиваемый отпуск

В правительстве предлагают увеличить оплачиваемый отпуск для украинцев с 24 до 28 дней....

11.04.2019 17:10

Сумчан не пустят в поезда с ручной кладью свыше 50 кг

Мининфраструктуры обновило Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины....

13.12.2018 09:58

К Новому году запускают дополнительный поезд «Сумы - Ворохта»

К праздникам «Укрзалізниця», учитывая повышенный спрос на билеты в города Западной Украины, назначит дополнительный поезд № 243/244 «Сумы - Ивано-Франковск,...

12.12.2018 17:54

«Укрзалізниця» запускает новый поезд «Шостка-Киев»

Жители Шостки, Кролевца и Конотопа получат дополнительный региональный экспресс в столицу....

Поезд «Лисичанск - Ужгород» опоздал в Сумы на 3 часа из-за страшного ДТП
01.12.2018 20:58

Поезд «Лисичанск - Ужгород» опоздал в Сумы на 3 часа из-за страшного ДТП

Из-за ДТП на переезде в Харьковской области задержался в пути пассажирский поезд №46 «Лисичанск – Ужгород»....

Новости

В ДТП погиб чиновник Сумского облсовета
09.06.2019 21:31
В Конотопе полицейские сбили 10-летнего мальчика (обновляется)
07.06.2019 21:33
На Сумщине расследуют дело о взрыве газа на «Заводе Кобзаренко»
Сегодня 14:09
В Сумах пройдет чемпионат Украины по спортивной ходьбе
Сегодня 13:51
Сумские студенты стали вторыми на Кубке Украины из полицейскому хортингу
Сегодня 13:17
Сумские хоккеистки отличились в Австрии
Сегодня 12:50
Смерть в лифте: наложен арест на имущество сумских чиновников, из-за бездействия которых погиб 2-месячный младенец
Сегодня 12:42
Шосткинец пожаловался на избиение в полиции
Сегодня 12:13
На Сумщине полиция выясняет причины гибели медоносных пчел
Сегодня 12:11
В Сумах захоронение мусора может подорожать почти в 3 раза
Сегодня 12:01
В Сумах 12-й микрорайон остался без троллейбусов
Сегодня 11:56
В Сумах ветераны выступали на лыжероллерах
Сегодня 11:30
view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.