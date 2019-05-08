На юношу, обвиняемого в изнасиловании сумчанки, наконец-то надели электронный браслет

Об этом пишет sumy.today со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Сумской области Наталью Науменко.
Напомним: соответствующее решение суда для выполнения полицией было объявлено еще 5 июня. Но тогда электронный браслет на юношу так и не надели. Тогда в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, сообщили, что всего у правоохранителей Сумщины 11 средств электронного контроля, и все сейчас используются.
Теперь в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области сообщили, что проблему дефицита удалось решить благодаря сотрудничеству с правоохранителями из соседней области, откуда передали электронное средство контроля.
Напомним: 8 марта около 23 часов в Cумах девушка возвращалась с работы домой. В одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал. Как оказалось, им был 16-летний юноша, который учится в Сумском кадетском корпусе.
По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, всего у правоохранителей Сумщины 11 средств электронного контроля, и все сейчас используются....
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