Сумской бодибилдер стал вице-чемпионом мира

Сумской спортсмен Игорь Глуходед после золота чемпионата Европы теперь стал вторым на чемпионате мира в своей категории.
25-26 мая в Будапеште (Венгрия) проходил 10-й чемпионат Европы по бодибилдингу WBPF....
11 мая в Киеве прошел чемпионат Украины по бодибилдингу и атлетизму....
4 мая в Харькове прошел турнир по бодибилдингу и фитнесу «Гран-при Харькова»....
Сегодня, 5 мая, в испанской Санта-Сусане завершился чемпионат Европы по бодибилдингу....
Сумчанин Юрий Зимогляд завоевал первое место на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в категории «смешанные пары»....