Сумской бодибилдер стал вице-чемпионом мира На выходных в Варшаве проходил чемпионат мира по бодибилдингу NAC-2019.

Сумской спортсмен Игорь Глуходед после золота чемпионата Европы теперь стал вторым на чемпионате мира в своей категории.