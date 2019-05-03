Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:06329

Сумской бодибилдер стал вице-чемпионом мира

На выходных в Варшаве проходил чемпионат мира по бодибилдингу NAC-2019.

Сумской спортсмен Игорь Глуходед после золота чемпионата Европы теперь стал вторым на чемпионате мира в своей категории.

Спорт Бодибилдинг Игорь Глуходед
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Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Европы
29.05.2019 20:53

Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Европы

25-26 мая в Будапеште (Венгрия) проходил 10-й чемпионат Европы по бодибилдингу WBPF....

Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины
14.05.2019 08:31

Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины

11 мая в Киеве прошел чемпионат Украины по бодибилдингу и атлетизму....

Сумской бодибилдер выиграл гран-при Харькова
07.05.2019 14:19

Сумской бодибилдер выиграл гран-при Харькова

4 мая в Харькове прошел турнир по бодибилдингу и фитнесу «Гран-при Харькова»....

Сумской бодибилдер везет две медали с чемпионата Европы
05.05.2019 21:16

Сумской бодибилдер везет две медали с чемпионата Европы

Сегодня, 5 мая, в испанской Санта-Сусане завершился чемпионат Европы по бодибилдингу....

Сумской бодибилдер стал чемпионом Европы
03.05.2019 06:42

Сумской бодибилдер стал чемпионом Европы

Сумчанин Юрий Зимогляд завоевал первое место на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в категории «смешанные пары»....

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28.05.2019 13:49
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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