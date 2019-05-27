В Сумах взяли под стражу трех телефонных мошенников По ходатайству прокуратуры взяты под стражу три человека, которые обманывали доверчивых граждан.

«По ходатайству Сумской местной прокуратуры трем подозреваемым в мошенничестве по решению суда от 10 июня 2019 года избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом суд определил двум залог в размере 960 тыс. грн, третьему - 384 тыс. грн», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко.

Напомним: прокуратурой и полицией задокументирована и прекращена преступная деятельность трех лиц, которые по известной схеме «ваш родственник в полиции» выманивали у доверчивых людей деньги. Указанные жители г. Сумы, распределив между собой роли, звонили пожилым людям и, выдавая себя за родственника потерпевшего, сообщали, что он избил или сбил на машине человека, поэтому за непривлечение к ответственности, или же на лечение, необходимо собрать и передать денежные средства. Напуганные пенсионеры отдавали все свои сбережения, а это от 8 тыс. грн до 552 тыс. грн.

Установлены пять человек, которых злоумышленники таким образом обманули. Однако следствие продолжается, окончательное число пострадавших уточняется, также устанавливаются сообщники злоумышленников. Уличенным в мошенничестве 18, 19 и 20 лет. Несмотря на молодой возраст, у каждого из них уже богатое криминальное прошлое.

В понедельник, 10 июня 2019 года, всем трем молодым сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в крупных размерах) УК Украины. За содеянное молодым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.