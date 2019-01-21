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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34115

Мэр Сум пообещал схему теплоснабжения к сентябрю

Об этом он заявил сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

- Схема теплоснабжения города на 1 сентября будет готова, - пообещал он. – В отопительный сезон мы должны войти нормально, чтобы у нас была возможность, что «Сумытеплоэнерго» могло отапливать всю территорию города.

Напомним: еще в январе Александр Лысенко заявлял, что схема уже почти готова. Тем временем, только 5 января был заключен договор на создание схемы теплоснабжения (IV этап) с СумГУ на 200 тыс. грн. Что интересно, год назад такой же договор уже был заключен, но на 160 тыс. грн.

Общество Схема теплоснабжения
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