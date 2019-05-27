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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4155

Кто из сумчан сегодня без воды

Горотдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Г. Кондратьева, 144/2 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Г. Кондратьева, 144 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Шишкаревская, 15 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. А. Береста, 5 (ремонт стояка горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 58А и ул. СКД, 34 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ремесленная, 25 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Котляревского, 2/7 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Данила Галицкого, 69 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Первомайская, 22 (замена ввода холодной воды на дом); ул. Горького, 40 (установка счетчика холодной воды в квартире), ул. Супруна, 3/1 (замена труб холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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