Кто из сумчан сегодня без воды Горотдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Г. Кондратьева, 144/2 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Г. Кондратьева, 144 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Шишкаревская, 15 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. А. Береста, 5 (ремонт стояка горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 58А и ул. СКД, 34 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ремесленная, 25 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Котляревского, 2/7 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Данила Галицкого, 69 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Первомайская, 22 (замена ввода холодной воды на дом); ул. Горького, 40 (установка счетчика холодной воды в квартире), ул. Супруна, 3/1 (замена труб холодной и горячей воды в квартире).